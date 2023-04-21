В Карелии наказали 680 водителей, не пропустивших пешеходов

С начала года в Карелии порядка 680 водителей не уступили дорогу пешеходам, сообщили в ГИБДД.

С начала этого года 680 водителей не пропустили на дороге пешеходов.



Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за это нарушение автомобилисту грозит административный штраф до 2,5 тысячи рублей.



Напомним, во вторник, 13 июня, в 10.17, в районе дома №44 по улице Ригачина 45-летний водитель автомобиля Kia на «зебре» сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая с травмами попала в больницу.



В целом, за пять месяцев года в Петрозаводске произошло 32 ДТП, в которых один пешеход погиб и 32 - травмированы.