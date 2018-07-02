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Новости. Общество
17:20, 02 Июля 2018

В Карелии наказали предпринимателя, работавшего без лицензии

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В Карелии суд оштрафовал предпринимателя, который занимался приемом металлолома, не имея на это лицензии.

"Прокуратура Кондопожского района провела проверку исполнения законодательства в сфере исполнения лицензионных требований для заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. Установлено, что один из индивидуальных предпринимателей осуществлял указанную деятельность на территории Кондопожского района без соответствующей лицензии", - сообщает карельская прокуратура.

На предпринимателя было заведено дело по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, которое было рассмотрено в Арбитражном суде Карелии.

"По результатам рассмотрения дела суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей", - заключили в надзорном ведомстве.

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