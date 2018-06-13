В Карелии наказали участника мошеннической схемы при при госзакупке в Беломорканале

Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии оштрафовало компанию "Сайнгруп" и ее директора за нарушение закона о защите конкуренции.

Антимонопольная служба завершила собственное расследование по материалам уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтракта ФБУ "Администрация "Беломорканал".

Ранее Петрозаводский городской суд вынес приговор замначальника Онежского района водных путей (филиала ФБУ "Администрация "Беломорканал") Алексею Васильеву и гендиректору петербургской фирмы "Сайнгруп" Ярославу Михайлову.

Они осуждены по обвинению в мошенничестве при заключении контракта на поставку древесины в хлыстах (жердей) для нужд Онежского района водных путей. Аукцион, на который заявилась только фирма "Сайнгруп", признали несостоявшимся.

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