В Карелии наказали водителя, обматерившего сотрудника ГИБДД

Житель Костомукши получил административный штраф за оскорбление сотрудника ГИБДД, сообщает карельская прокуратура.

Инцидент произошел в марте 2018 года. В дежурную часть полиции Костомукши поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место сотрудники ДПС ГИБДД обнаружили в сугробе машину и спящего за рулем водителя. На требования стражей правопорядка он не реагировал. Как потом выяснилось, 28-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Спустя час, во время оформления материалов об административном правонарушении, нарушитель ударил полицейского и высказал в его адрес оскорбления, выраженные в неприличной и нецензурной форме. По факту применения насилия в отношении виновника возбуждено уголовное дело", - рассказали в прокуратуре.

Что касается оскорбительных высказываний, то действия водителя были квалифицированы по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). В случае, если бы подобные оскорбления были высказаны публично (в присутствии свидетелей), водителю грозила бы уголовная ответственность, пояснили в надзорном ведомстве.

"Мировой судья судебного участка №1 г. Костомукши назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей", - отметили в прокуратуре.

Постановление суда пока не вступило в силу.