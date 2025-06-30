В Карелии бывший работник дирекции РЖД отделался штрафом за взятку

Общая сумма взяток составила больше полумиллиона рублей.

В Карелии осудили бывшего работника дирекции управления движением карельского филиала ОАО «Российские железные дороги». Как рассказали в УФСБ, сотрудник взял взяток на общую сумму больше полумиллиона рублей от клиентов ОАО «РЖД».

С июня 2021 года по март 2022 года осужденный получил несколько взяток: в виде денег и в виде материальных ценностей. Сумма взяток от коммерческой организации составила больше 500 тысяч рублей. Причиной подкупа стали помощь в ускоренной уборке и подаче подвижного состава, подача вагонов в нужное организации время, подача стольких вагонов, сколько потребует компания.

Следственный комитет предоставил материалы, на основании которых возбудили семь уголовных дел. Нарушителя признали виновным в коррупционном преступлении. Реального заключения он избежал, его приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.