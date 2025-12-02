В Карелии напомнили, что для разрешения на охоту необходимо сдать экзамен

Минприроды Республики Карелия разъяснило порядок записи на сдачу экзамена по охотничьему минимуму.
По информации начальника отдела государственного и охотничьего надзора Алексея Василькова, доступны два основных способа записи на сдачу экзамена:
— Личная явка в Министерство природных ресурсов Карелии по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2, кабинет 124 либо к районным специалистам-охотоведам по месту жительства (список инспекторов опубликован на официальном ресурсе ведомства).
— Почтовое отправление заявления и необходимых документов по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2, Минприроды Карелии.
Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года успешная сдача этого экзамена является обязательным условием для получения охотничьего билета.
Ранее охотничий билет можно было получить без обязательной проверки знаний. Теперь для его оформления необходимо предварительно сдать экзамен, подтверждающий теоретическую подготовку будущего охотника.
