В Карелии напомнили, что неиспользованные дни отпуска можно перенести или заменить компенсацией

В паблике «Объясняем. Республика Карелия» рассказали, что неиспользованные дни основного оплачиваемого отпуска (28 дней) не сгорают — их можно перенести на следующий год. Часть отпуска, превышающую 28 дней, можно заменить денежной компенсацией по заявлению работника.
Запрещено заменять деньгами отпуск беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.
Работодатель обязан предоставлять отпуск ежегодно. Если отпуск не дают более двух лет — это нарушение. В случае отказа можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.
