В Карелии напомнили, что служба в армии и уход за ребенком входят в трудовой стаж
Сегодня 16:20 Общество
Служба в армии, уход за ребенком или пожилым человеком являются социально значимой деятельностью и за них положено начисление пенсионных коэффициентов.

фото: © Столица на Онего

Официальный российский информационный портал «Объясняем.Республика Карелия», созданный Правительством РФ для оперативного и достоверного информирования граждан о социально-экономической ситуации, разъяснил, какие периоды засчитываются и сколько за них баллов начисляется:

— Уход за ребёнком до 1,5 лет: за первого ребёнка — 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4 балла; 

— Служба в армии по призыву: 1,8 балла за год; 

— Уход за инвалидом или нетрудоспособным: 1,8 балла в год.

Баллы за уход за детьми назначаются автоматически, если мать выходит на пенсию после 1 января 2015 года. В остальных случаях может потребоваться перерасчёт.  Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России, на «Госуслугах» или МФЦ.

Обучение в вузах, колледже, техникуме, аспирантуре может быть зачтено в стаж, если оно происходило до 2002 года и для назначения пенсии не хватает минимальных 15 лет стажа. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России или на «Госуслугах».

Период нахождения на больничном также входит в стаж, а также период, когда человек был безработным, но при этом стоял на бирже труда и получал пособие.

Актуальную информацию о накопленных пенсионных коэффициентах можно проверить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России.

Стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, а с 1 января 2026 года она увеличится до 156 рублей.

Ранее мы сообщали, что стала известна стоимость пенсионного коэффициента в 2026 году.

