В Карелии напомнили, какой доход нужно иметь для получения пособия на детей

В 2026 году для получения единого пособия на детей и для беременных будут применяться новые правила расчёта дохода семьи.
Официальный российский информационный портал «Объясняем.Республика Карелия», созданный Правительством РФ для оперативного и достоверного информирования граждан о социально-экономической ситуации, сообщает, что согласно готовящимся нормам, пособие смогут оформить семьи, в которых среднемесячный доход каждого совершеннолетнего за последние 12 месяцев составит не менее 18 062 рубля. Эта сумма эквивалентна 8 МРОТ, исходя из прогнозируемого минимального размера оплаты труда в 2026 году — 27 093 рубля.
Важным нововведением станет учёт пособий по временной нетрудоспособности (больничных). Теперь они будут рассматриваться не как социальная выплата, а как доход от трудовой деятельности и включаться в расчёт среднего заработка.
При этом если взрослый член семьи не имел доходов по уважительной причине (например, уход за ребёнком до трёх лет, длительное лечение), это не станет препятствием для назначения пособия. Полный список таких причин будет опубликован на портале «Госуслуги».
