«Магия движения / Kargunkojaduz» от Ансамбля «Кантеле» на большой сцене
16 декабря, 16:55 Статьи
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска
15 декабря, 14:30 Статьи
На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

19:45

Особая опасность: открытые люки в темноте

19:00

Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

18:44

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

18:32

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

18:15

Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

18:11

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

18:02

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

17:38

Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

17:18

В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

17:10

Перепады температуры от -7°С до +4°С прогнозируют в Карелии 17 декабря

17:01

В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

16:42

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

16:22

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

16:00

Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

15:58

«Энергия Победы» - энергия творчества

15:50

В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

15:40

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

15:28

Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

15:18

Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

15:14

Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

15:08

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

14:52

Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»

14:50

В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

14:31

МТС в Республике Карелия запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

14:25

В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

14:15

Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

13:54

В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

13:43

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

13:27

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

13:07

В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

12:54

Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

12:40

Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

12:31

Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

12:22

Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

11:54

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

11:42

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

11:31

Артур Парфенчиков поручил трудоустроить сотрудников Вяртсильского метизного завода

11:22

Мужчину госпитализировали после ДТП в Медвежьегорском районе

11:14

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал Владимиру Путину о новой Народной программе

11:05

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

10:59

В Сулажгоре снесли аварийный дом

10:48

Петрозаводчанин продал машину и перевел все деньги аферистам

10:32

Россия и Индия планируют отменить визовый режим

10:08

Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

09:45

В Петрозаводске доноров просят сдать кровь перед праздниками

09:39

Автомобиль «Ауди» сгорел в центре Петрозаводска: новые фото и подробности

09:21

На новогодних каникулах вводятся дополнительные автобусные рейсы из Петрозаводска в Петербург

08:59

В Петрозаводске временно запретят сквозной проезд по улице в центре города

08:39

Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку

08:21

«Мозаика может начать отваливаться в любую минуту»: эксперты подвели итоги обследования панно в Питкяранте

08:01

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10

На трассе в Карелии столкнулись два грузовика, есть пострадавший

22:40

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Стратегию цифровизации судостроительной отрасли страны обсудили на совещании в Карелии

21:46

Компания с китайским названием предлагает инвестировать деньги в создание нового маркетплейса

21:32

Два жителя Кондопоги погибли в ходе СВО

21:15

В Петербурге река покрылась «ледяным салом»

21:00

Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет выиграла международную киберспортивную премию

20:32

Карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников

20:01

Патрушев, Руденя и Парфенчиков дали старт строительству первых судов на новой цифровой верфи

19:31

Петрозаводский юрист рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»

19:00

Житель Петрозаводска Александр Паремский погиб на СВО

18:32

Родители школьников из Мегреги просят вернуть детям возможность заниматься физкультурой

18:10

В Карелии начался суд над водителем, из-за которого в ДТП погиб человек

17:42

«Победа» запускает услугу перевозки питомца на соседнем кресле

17:22

Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»

17:10

Потепление до +5°С и дожди обещают в Карелии 16 декабря

17:02

«Динамо-Карелия» одержала волевую победу над «Тайфуном» во Владивостоке

16:49

Петрозаводчанин взял в кредит почти миллион и перевел мошенникам в «Центробанк»

16:32

Сегежанин ножом зарезал собутыльника в пылу ссоры

16:19

Артур Парфенчиков поручил Минздраву региона продолжить бесплатную комплексную диагностику мужчин в Карелии

16:14

Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

16:04

Инна Колыхматова рассказала, что считает самым важным в жизни Петрозаводска в 2025 году

15:47

Автоледи на иномарке сбила мужчину на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

15:32

Две школы закрыли на карантин в Карелии

15:31

На вопросы жителей республики в прямом эфире «ЦУР объясняет» ответит руководитель карельского Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия

15:18

В Петербурге школьник ударил ножом учительницу из-за плохой оценки и пытался покончить с собой

15:12

Легендарная певица Линда впервые выступит в Карелии

15:01

В Беломорске мужчина едва не задушил жену во время ссоры

14:49

Трудовая инспекция выясняет причины смерти механика «Беломорканала»

14:36

Новые дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Петрозаводске и Беломорске

14:20

В Петрозаводске девушка-подросток отдала мошенникам более 2 млн рублей из-за анонимного букета

14:01

«Говорить об единых подходах сложно»: глава Карелии прокомментировал историю с обманутыми дольщиками

13:48

Водитель скрылся после ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

13:29

Иномарка сбила 70-летнюю женщину на перекрёстке в Петрозаводске

13:10

Посол Азербайджана в России посетил с рабочим визитом Карелию

12:52

2000-я пара молодоженов в 2025 году зарегистрирована в Петрозаводске

12:48

Несколько мостов отремонтируют в Карелии за счет регионального Дорожного фонда в 2026 году

12:43

В Беломорске неизвестные повредили новый маяк, выбросив его часть в реку

12:32

69-летняя пенсионерка пострадала при падении в автобусе

12:12

Электромонтер в Петрозаводске получил сильные ожоги

11:59

43-летнему мужчине потребовалась медпомощь после ДТП на Древлянке

11:48

Два автомобиля столкнулись на верхнем Чапаевском кольце в Петрозаводске

11:32

Житель Карелии стал жертвой преступления на Ладожском вокзале в Петербурге

11:18

Стали известные новые подробности смерти 45-летнего петрозаводчанина

11:09

Ещё один аварийный дом снесли в Петрозаводске

10:59

Карелию назвали лучшим местом для тихого Нового года в России

10:45

Человек пострадал при пожаре в дачном кооперативе в Прионежском районе

10:29

Стали известны подробности ДТП с тремя детьми в Заонежье

10:08

У петрозаводчанки списали за поездку вместо 55 рублей 57 тысяч

09:47

Алкоголь в России с нового года подорожает на 10–17%

09:25

Госавтоинспекция Карелии проведет масштабный новогодний рейд

08:59

В карельской деревне Коткозеро открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Стали известны подробности, как петрозаводчанина зажало двумя автобусами

08:22

«Прионежская сетевая компания» предупредила о плановых отключениях электричества на неделе

08:00

Ни один из закрывающихся в марте в Карелии алкомаркетов не обратился за поддержкой в правительство

07:41

Более 170 финских автомашин приняли участие за открытие границы с Россией

07:18

45-летний петрозаводчанин, которого искали с 6 декабря, найден мертвым

06:56

Новый онкодиспансер в Петрозаводске ждет перепроектирование и перенос сроков строительства

06:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Левон Оганезов

06:18

Российские кинотеатры отказались показывать «Аватар 3» на новогодних каникулах

00:10
В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск
Сегодня 16:22 Общество
Трудовой кодекс РФ гарантирует определённым категориям сотрудников право на неоплачиваемый отпуск. В этих случаях работодатель отказать им не может.

Ресурс «Объясняем. Республика Карелия» разъяснил жителям республики, что максимальная продолжительность такого отпуска законом не ограничена, если стороны договорились, но лишь для случаев за пределами специальных льгот.

Согласно статье 128 ТК РФ, работодатель вправе отказать в отпуске за свой счёт, если сочтёт причину неуважительной. Однако для отдельных категорий граждан такие дни гарантированы и отказ будет нарушением закона:

— 5 дней — при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близкого родственника;
— 14 дней — для работающих пенсионеров по старости;
— до 35 дней — ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий;
— до 60 дней — работникам-инвалидам;
— студентам-очникам — 15 дней на промежуточную аттестацию и 120 дней на госэкзамены и защиту диплома (без сохранения зарплаты);
— студенты-заочники и очно-заочники — аналогичные периоды, но с сохранением среднего заработка (ст. 173 ТК РФ).

Кроме того, статья 263 ТК РФ обязывает работодателей по коллективному договору предоставлять до 14 календарных дней за свой счёт (в удобное время) следующим категориям:

— родителям двух и более детей до 14 лет;
— родителям ребёнка-инвалида до 18 лет;
— родителям, воспитывающим ребёнка до 14 лет в одиночку.

Такие дни не суммируются с другими отпусками, не переносятся на следующий год, они «сгорают».

Ранее мы сообщали, что в Карелии напомнили, какой доход нужно иметь для получения пособия на детей.

 

