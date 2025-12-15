В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

Трудовой кодекс РФ гарантирует определённым категориям сотрудников право на неоплачиваемый отпуск. В этих случаях работодатель отказать им не может.
Ресурс «Объясняем. Республика Карелия» разъяснил жителям республики, что максимальная продолжительность такого отпуска законом не ограничена, если стороны договорились, но лишь для случаев за пределами специальных льгот.
Согласно статье 128 ТК РФ, работодатель вправе отказать в отпуске за свой счёт, если сочтёт причину неуважительной. Однако для отдельных категорий граждан такие дни гарантированы и отказ будет нарушением закона:
— 5 дней — при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близкого родственника;
— 14 дней — для работающих пенсионеров по старости;
— до 35 дней — ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий;
— до 60 дней — работникам-инвалидам;
— студентам-очникам — 15 дней на промежуточную аттестацию и 120 дней на госэкзамены и защиту диплома (без сохранения зарплаты);
— студенты-заочники и очно-заочники — аналогичные периоды, но с сохранением среднего заработка (ст. 173 ТК РФ).
Кроме того, статья 263 ТК РФ обязывает работодателей по коллективному договору предоставлять до 14 календарных дней за свой счёт (в удобное время) следующим категориям:
— родителям двух и более детей до 14 лет;
— родителям ребёнка-инвалида до 18 лет;
— родителям, воспитывающим ребёнка до 14 лет в одиночку.
Такие дни не суммируются с другими отпусками, не переносятся на следующий год, они «сгорают».
