В Карелии напомнили, кому и когда запрещено ездить на снегоходах и квадроциклах

Инспекция гостехнадзора Карелии выпустила памятку по безопасной эксплуатации снегоходов и квадроциклов в преддверии зимнего сезона.
Инспекция сообщает, что в республике зарегистрировано более 5 тысяч единиц такой техники, поэтому для управления ею необходимо четко следовать следующим перечисленным правилам.
Иметь удостоверение тракториста-машиниста категории А1 либо водительское удостоверение категории «А» или подкатегории «B1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Обязательны также свидетельство о регистрации и действующий техосмотр.
Ключевые правила безопасности:
— Использование сертифицированных шлемов для водителя и пассажира;
— Установка государственного регистрационного знака на технике сзади или сзади слева;
— Избегание поездок по льду, оврагам и захламленным лесным участкам;
— Особенная осторожность в темное время суток и в условиях плохой видимости;
— Запрет управления в состоянии опьянения.
Технику необходимо регистрировать в гостехнадзоре в течение 10 дней после покупки и ежегодно проходить техосмотр.
