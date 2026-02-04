В Карелии напомнили о правилах сбора валежника и штрафах

С наступлением сезона заготовки дров жителям Карелии напоминают о строгих правилах сбора валежника в лесу. Нарушения могут повлечь уголовную ответственность.
К валежнику относятся только естественно упавшие остатки деревьев: стволы, сучья, ветви, лежащие на земле, без коры, хвои или листвы. Они образуются из-за естественного отмирания деревьев, воздействия ветра, снега или вредителей. При сборе разрешено использовать ручной инструмент: пилы, топоры и бензопилы, сообщает Минприроды Карелии.
1. Что такое валежник и что можно собирать?
Валежником считаются естественно упавшие части деревьев:
— Лежащие на земле стволы, сучья, ветви;
— Древесина, образовавшаяся из-за естественного отмирания деревьев, воздействия ветра (бурелом), снега (снеговал) или повреждения вредителями;
— Древесина должна быть без коры, хвои или листвы.
Разрешено использовать при сборе ручной инструмент: пилы, топоры, в том числе бензопилы.
2. Что собирать категорически запрещено?
Не считается валежником, и его сбор запрещён:
— Сухостой — стоячие мёртвые деревья;
— Ветровальные деревья — упавшие, но не отделённые от корневой системы;
— Порубочные остатки на лесосеках (местах промышленной заготовки древесины);
3. Основные правила сбора (чего делать нельзя):
— Не рубить и не спиливать деревья или кустарники от корня;
— Не использовать транспортные средства: тракторы, самоходные машины, тягачи;
— Не складировать собранный валежник в лесу, не оставлять мусор и отходы;
— Не повреждать почвенный покров, подрост (молодые деревья) и лесную подстилку;
— Не собирать древесину на территориях лесосек;
4. Ответственность за нарушения:
Административная ответственность (по ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»):
— Для граждан: штраф от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией орудия нарушения (пилы, бензопилы и т. д.);
— Для должностных лиц: штраф от 20 000 до 40 000 рублей;
— Для юридических лиц: штраф от 200 000 до 300 000 рублей с возмещением причинённого ущерба.
Уголовная ответственность (по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»):
— Штраф от 100 000 до 200 000 рублей;
— Лишение свободы на срок до 2 лет.
Напомним, работники лесопромышленного предприятия в Карелии недополучили более 16 миллионов рублей.