В Карелии нашелся пес, чьи хозяева погибли в страшном ДТП

Собака породы Джек-рассел-терьер нашлась после смертельного ДТП с пожаром в автомобиле.

Родные погибших в страшном ДТП, которое 1 июня произошло недалеко от поселка Пушной в Беломорском районе, нашли пропавшего питомца, собаку породы Джек-рассел-терьер по кличке Сэм.



«Мы безмерно благодарны за помощь в поисках и информационную поддержку. Неравнодушные люди способны объединяться в самые трудные мгновения и совершать невероятные поступки. Маленькое чудо произошло! Этот пес чудом выжил в чудовищной автокатастрофе, мы даже представить себе не можем, через что он прошел: с 1 июня он, раненый и напуганный, скитался по окраинам Беломорского района, после столкновения и возгорания он выскочил из машины и убежал в никуда. Его хозяева погибли, его хозева - моя сестра и ее дочь.

Сегодня пес дома. В Пушном его поймали и приютили добрые люди, сегодня он приехал в поселок Лоухи - на родину погибших Светы и Вики», - написала в соцсети Анастасия Орлова.



Напомним, 1 июня около 20.30 на 793 километре трассы «Кола», в шести километрах от Пушного в сторону Петрозаводска, столкнулись два автомобиля.



Три человека, в том числе, ребенок, погибли. Еще двое были госпитализированы.