Реклама

Жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро активно строится в Петрозаводске
13.11.2023 16:35
Туроператоры назвали три страны ЕС, больше всего пострадавшие из-за запрета принимать россиян
13.11.2023 22:00

В Карелии нашли 126 нарушений при проверке 77 ресторанов и кафе

Новости. Общество
15:23, 14 Ноября 2023
фото: © didecs / istockphoto

Новости партнеров

Россельхознадзор изучил работу 66 ресторанов и 11 кафе в Карелии и выявил 126 нарушений.

В октябре Россельхознадзор проверил работу 66 ресторанов и 11 кафе в Карелии и  выявил 126 нарушений. Так, среди основных нарушений инспекторы назвали  отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, отсутствие в них сведений о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований.

Это значит, что при приготовлении блюд использовали неизвестную продукцию, безопасность которой никак не была подтверждена: неизвестно, где и как давно она была произведена, чем питались и чем болели животные,  были ли они привиты, проводился ли  предубойный осмотр, исследовалась ли продукция.

Например, ресторан в центре Петрозаводска предлагал блюда из мяса, в том числе диких животных, и рыбы. При этом ветеринарные документы на ряпушку, корюшку, сига, печень трески и палтуса отсутствовали. На мясо медведя и лося в документах не было сведений о проведении лабораторных исследований в полном объеме, что очень опасно. Любой карельский охотник знает вероятность заражения добытого медведя трихинеллезом и порой летальный исход после употребления мяса, не прошедшего ветеринарную экспертизу.

Кроме того, в ресторане продавалось мороженое с икрой ряпушки, а анализ ветеринарных сопроводительных документов показал, что в использованном для производства мороженого сырье икра ряпушки отсутствовала.

В другом ресторане Петрозаводска отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на мясо и морепродукты. На форель горячего копчения и горбушу холодного копчения ветеринарные документы имелись, но не были проведены лабораторные исследования на бензапирен – мощный канцероген, вызывающий онкологию.

Подобные нарушения были выявлены в 69 ресторанах, в том числе в кафе-мороженое.

С целью пресечения нарушений управление Россельхознадзора планирует согласовать с прокуратурой внеплановые выездные проверки на предприятия общепита. Однако, как отметили в ведомстве, в большинстве случаев органы прокуратуры не видят в «отсутствии документов» угрозы жизни и здоровью граждан и в согласовании проверок отказывают.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
10.11.2023, 18:40
На Земле вскоре начнется новая магнитная буря
07.11.2023, 00:10
Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете
10.11.2023, 22:00
Эксперт объяснила, в чем заключается польза клопов
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
08.11.2023, 20:30
Цены на подержанные автомобили в России достигли рекорда

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.