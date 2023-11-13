В Карелии нашли 126 нарушений при проверке 77 ресторанов и кафе

Россельхознадзор изучил работу 66 ресторанов и 11 кафе в Карелии и выявил 126 нарушений.

В октябре Россельхознадзор проверил работу 66 ресторанов и 11 кафе в Карелии и выявил 126 нарушений. Так, среди основных нарушений инспекторы назвали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, отсутствие в них сведений о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований.

Это значит, что при приготовлении блюд использовали неизвестную продукцию, безопасность которой никак не была подтверждена: неизвестно, где и как давно она была произведена, чем питались и чем болели животные, были ли они привиты, проводился ли предубойный осмотр, исследовалась ли продукция.

Например, ресторан в центре Петрозаводска предлагал блюда из мяса, в том числе диких животных, и рыбы. При этом ветеринарные документы на ряпушку, корюшку, сига, печень трески и палтуса отсутствовали. На мясо медведя и лося в документах не было сведений о проведении лабораторных исследований в полном объеме, что очень опасно. Любой карельский охотник знает вероятность заражения добытого медведя трихинеллезом и порой летальный исход после употребления мяса, не прошедшего ветеринарную экспертизу.

Кроме того, в ресторане продавалось мороженое с икрой ряпушки, а анализ ветеринарных сопроводительных документов показал, что в использованном для производства мороженого сырье икра ряпушки отсутствовала.

В другом ресторане Петрозаводска отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на мясо и морепродукты. На форель горячего копчения и горбушу холодного копчения ветеринарные документы имелись, но не были проведены лабораторные исследования на бензапирен – мощный канцероген, вызывающий онкологию.

Подобные нарушения были выявлены в 69 ресторанах, в том числе в кафе-мороженое.

С целью пресечения нарушений управление Россельхознадзора планирует согласовать с прокуратурой внеплановые выездные проверки на предприятия общепита. Однако, как отметили в ведомстве, в большинстве случаев органы прокуратуры не видят в «отсутствии документов» угрозы жизни и здоровью граждан и в согласовании проверок отказывают.