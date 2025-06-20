В Карелии нашли 80-летнюю женщину, которая ушла за грибами в лес и заблудилась

Женщину искали волонтеры и спасатели.

Вечером 24 июня 80-летняя жительница Карелии заблудилась в лесу в Прионежском районе. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности.

Пенсионерка вышла из СНТ «Онежец-4» и направилась в лес за грибами. Спустя какое-то время она поняла, что заблудилась. С собой у нее был телефон. Женщина позвонила спасателям и рассказала, что не может найти дорогу обратно.

На поиски сразу выехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда и волонтеры «ЛизаАлерт». Женщина все время оставалась на связи.

Спасатели нашли ее в 23:38 в лесном массиве между поселком Пухта и деревней Педасельга. Медики подтвердили, что здоровью пенсионерки ничего не угрожало.

Ранее в Петрозаводске спасли заблудившуюся в лесу девушку.