В Карелии нашли более 30 новых для республики видов насекомых

Ученые обнаружили в Карелии 33 вида насекомых, ранее не зарегистрированных на территории республики.

В Карелии опубликованы результаты многолетнего исследования ведущих научных сотрудников Института леса КарНЦ РАН Андрея Хумала и Алексея Полевого. Там приводится 33 вида насекомых, ранее не зарегистрированных в республике, рассказали в Карельском научном центре Российской академии наук.

Статья охватила почти все отряды насекомых. Новые виды были обнаружены среди стрекоз, сеноедов, скорпионовых мух, полужесткокрылых, жуков и чешуекрылых. Материал был собран с 2022 по 2023 годы.

Часть насекомых распространились с юга, расширив ареал благодаря изменению климата. Другие, аборигенные виды, были выделены из других таксонов.

При этом ученые отметили, что в соседней Финляндии известно более 23 тысяч видов насекомых, тогда как в Карелии на 2024 год достоверно подтверждены 12 037 видов, что косвенно говорит о большой перспективе работы по открытию новых видов в республике.