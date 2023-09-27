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В Карелии нашли кота Леву, пропавшего вместе с кошкой Зулей после ДТП с участием жителей Мурманска

Новости. Общество
09:23, 28 Сентября 2023
фото: © Светлана Караченцова: паблик «Сегежские будни | Сегежа | Карелия» / ВК

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«Мы надеялись и не прекращали искать», - родственники пострадавших в ДТП нашли животное спустя месяц после аварии.

В районе Сегежи нашли пропавшего кота, который убежал после ДТП с участием северян. Животное нашли спустя месяц. Об этом рассказала родственница пострадавших в аварии, сообщили в паблике «Сегежские будни | Сегежа | Карелия».

«Прошел ровно месяц со дня той аварии на трассе, когда пропали Лёва и Зуля. И Лёвушка нашелся! Мы все так рады, столько сил было вложено в его поиски. Неделю их искали хозяева, не смогли найти, и им пришлось уехать. Потом мы ездили, когда могли, корм раскладывали, звали, развозили объявления по ближайшим СНТ, но три недели не было понимания — там ли они вообще — их никто ни разу не увидел. Потом попросили кинолога со служебной собакой поискать — результат нулевой, но кинолог сразу сказал, что много времени прошло… Но все равно мы надеялись и не прекращали искать», — говорится в сообщении.

На счастье котиков (и нас тоже), в том самом месте, где произошла авария, собирали ягоды очень хорошие и добрые люди Руслан и Светлана. Они там находились много времени, их видели еще хозяева кошек, когда шла первая неделя поисков. И вот Руслан увидел Лёву на прошлой неделе, в среду! Прямо рядом с местом, где кошки и потерялись. Но Лева убежал… Руслан позвонил хозяйке в Мурманск, мы созвонились с Русланом и Светой и вечером, после работы сразу поехали в лес ставить котоловку.

Мы долго искали опять кота и кошку, лили валериану, раскладывали еду недалеко от места аварии, но, увы… в Выходные мы снова ездили в лес и я увидела Зулю!!! я звала ее, шла за ней, но она убежала. НО стало понятно, что животные живы, они находятся на месте аварии. Татьяна и Маргарита, хозяйки кошек, переправили к нам в Сегежу еще две котоловки. В понедельник, 25 -го сентября мы поставили 3 котоловки, разложили еду, лили валериану рядом с местом появления кошек. Во вторник — ничего. А сегодня утром Руслан поехал проверить котоловки и позвонил мне, что в одной из них сидит Лёвушка!!!

Завтра ждем Татьяну и Маргариту с Мурманска, они будут искать Зулечку и заберут Лёву! Очень надеемся, что все получится!

Огромное СПАСИБО всем, кто помогал в поисках животных — Руслану и Светлане, Виктории, Лине, Александру, Дмитрию, Ольге Аристовой, Людмиле Богомаз, Елене Катюшиной и Вячеславу, Ольге Петрачковой и всем-всем, кто переживал за нас и за кошек! Вместе мы смогли сделать невозможное!!!

Завтра Лёвушка увидит своих любимых хозяек!!!

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