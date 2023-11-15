В Карелии нашли незаконно возведенные постройки

Госкомитет установил факты самовольной постройки в Петрозаводске и Сортавале.

Сотрудники Госкомитета Карелии по жилищному надзору провели контрольные мероприятия в Петрозаводске и Сортавале, сообщили в ведомстве.



В ходе обследования территории около гаражного кооператива «Радуга-10» в Гаражном проезде в Петрозаводске выявили факт строительства производственного здания без получения разрешения на строительство.



А в Сортавале в районе улиц Бондарева и Дорожной, как установили инспекторы Госкомитета, было построено промышленное предприятие по изготовлению бетонных смесей и строительных растворов, а также производству различных мелкоштучных стройматериалов. Строительство также было осуществлено без получения необходимых согласований и разрешений.



Госкомитет направил для рассмотрения и принятия решений администрациям Петрозаводского городского округа и Сортавальского городского поселения уведомления о выявлении самовольных построек и документы, подтверждающие факты строительства.