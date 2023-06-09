В Карелии нашли останки 16 бойцов

За два дня поисковики подняли в Кондопожском районе останки нескольких бойцов.

За два дня интенсивной работы поисковики фонда «Эстафета поколений» обнаружили и подняли останки 16 бойцов. Об этом сообщили в паблике фонда.

Работы велись 10 и 11 июня в районе озера Вендюрское Кондопожского района, где бойцы 367-го стрелкового полка 71-й дивизии прикрывали дорогу на Спасскую Губу.

Вместе с останками погибших найдено 4 солдатских медальона. Как пишут в паблике, есть надежда определить данные бойцов, погибших осенью 1941 года.