В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

Определен подрядчик для реставрации ансамбля «Чугуноплавильный завод» конца XVIII века в Кончезере. Право на проведение работ получило ООО «КМЗ», предложившее на недавнем аукционе 376 тысяч рублей за объект.

«РБК» сообщает, что по оценкам директора компании Алексея Лощилова, полная реконструкция памятника промышленной архитектуры может потребовать от 100 до 200 млн рублей. В ансамбль входят доменный и медеплавильный корпуса — одни из немногих сохранившихся промышленных зданий Петровской эпохи в Карелии.

«Работы планируется проводить с привлечением научных кругов, специалистов Национального музея Карелии и управления по охране объектов культурного наследия республики», — сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

По словам Лощилова, компания готова приступить к разработке проекта реставрации. Планируется создать не только классиную экспозицию, но и интерактивные элементы, возможно, кафе. Музей должен стать круглогодичным.

Объект расположен на популярном туристическом маршруте «Золотое кольцо Карелии» рядом с другими достопримечательностями — «Марциальными водами», вулканом Гирвас и горой Сампо.

Напомним, объект культурного наследия, Кончезерский чугуноплавительный завод был выставлен на продажу за 1 рубль.