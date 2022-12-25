В Карелии нашли пропавшего жителя Петрозаводска

Был найден 52-летний житель Петрозаводска, пропавший неделю назад.
Как сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт», 52-летний мужчина, пропавший в столице Карелии 18 декабря, был найден.
«Найден, жив», — написали в поисковом паблике.
Напомним, правоохранители Петрозаводска продолжают разыскивать пропавшего без вести жителя карельской столицы.
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