В Карелии нашли пропавшего жителя Петрозаводска

Был найден 52-летний житель Петрозаводска, пропавший неделю назад.

Как сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт», 52-летний мужчина, пропавший в столице Карелии 18 декабря, был найден.

«Найден, жив», — написали в поисковом паблике.

Напомним, правоохранители Петрозаводска продолжают разыскивать пропавшего без вести жителя карельской столицы.