В Карелии нашли тело пропавшего рыбака

В Кемском районе спасатели обнаружили тело исчезнувшего мужчины.

Вчера, 7 июля, у озера Чекиозеро в Кемском районе нашли тело пропавшего рыбака. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, поисковые работы осложнило отсутствие дорог в районе поиска.

6 июля поступила просьба направить поисково-спасательную группу для поиска мужчины, пропавшего 5 июля у озера Чекиозеро. Во время поиска на берегу озера спасатели обнаружили тело пропавшего. На железнодорожном вокзале тело передали представителям полиции и родственникам.