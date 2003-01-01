В Карелии нашли тыкву-гиганта весом 70 килограммов

Гигантский овощ вырастила местная семья, которая угостила им соседей.
В Пряжинском районе Карелии в поселке Кинелахта на зависть карельским огородникам выросла тыква весом почти 70 килограммов. Как рассказали в пряжинской районной газете «Наша жизнь», тыква выросла в хозяйстве семьи Федоровых.
— Огромный овощ с трудом удалось поднять на тачку, чтобы вывезти с поля. Мужчины из хозяйства Федоровых решили угостить соседей этим необычным урожаем. Взамен они получили щедрые подарки – свежие огурцы, — рассказали в местной газете.
Тыква-гигант уже нашла свое применение на кухне.
— Кусочки тыквы я перетираю на крупной терке и добавляю в творожную запеканку, в пшенную кашу, делаю блюдо из курицы с овощами, в том числе и тыквой, и сыром, — рассказала одна из жительниц Кинелахты.