В Карелии нашли вандала, повредившего выставку о Великой Отечественной войне

Полиция Олонецкого района установила личность молодого человека, который в ночь на минувший четверг, 3 июля, повредил выставку Олонецкого национального музея.

Им оказался 24-летний местный житель. По версии полиции, он сорвал плакаты с изображениями героев Великой Отечественной войны. С заявлением о повреждении выставочных материалов в полицию обратился представитель музея.



Сам гражданин объяснить мотив своих действий не смог, а причиной назвал состояние опьянения. Видео разместили в телеграм-канале «Полиция Карелии». На нём молодой человек просит прощения.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: https://vk.com/mvd10