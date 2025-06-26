В Карелии нашли вандала, повредившего выставку о Великой Отечественной войне

Полиция Олонецкого района установила личность молодого человека, который в ночь на минувший четверг, 3 июля, повредил выставку Олонецкого национального музея.
Им оказался 24-летний местный житель. По версии полиции, он сорвал плакаты с изображениями героев Великой Отечественной войны. С заявлением о повреждении выставочных материалов в полицию обратился представитель музея.
Сам гражданин объяснить мотив своих действий не смог, а причиной назвал состояние опьянения. Видео разместили в телеграм-канале «Полиция Карелии». На нём молодой человек просит прощения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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