В Карелии нашли заблудившегося мужчину

Мужчину нашли в районе трассы Фонтаны.
Вчера, 6 июля, в петрозаводском лесу рядом с трассой «Фонтаны» заблудился мужчина. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, мужчина заблудился в лесу. Он дошел до реки «Лососинка», но не смог перейти через нее, потому что устал.
На его поиски вышел Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Заблудившегося мужчину нашли в лесу.
Напомним, что ранее в Карелии пропал пенсионер.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание