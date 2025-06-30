В Карелии нашли заблудившегося мужчину

Мужчину нашли в районе трассы Фонтаны.

Вчера, 6 июля, в петрозаводском лесу рядом с трассой «Фонтаны» заблудился мужчина. Как рассказали в Госкомитете по безопасности, мужчина заблудился в лесу. Он дошел до реки «Лососинка», но не смог перейти через нее, потому что устал.

На его поиски вышел Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Заблудившегося мужчину нашли в лесу.

Напомним, что ранее в Карелии пропал пенсионер.