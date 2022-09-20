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В Карелии нашли затонувшее парусное судно позапрошлого столетия (ФОТО)

Новости. Общество
16:40, 01 Октября 2022
фото: Дайвинг клуб подводного плавания ДИВО

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Неожиданный груз помог узнать, когда затонул найденный под ладожской водой корабль.

В паблике орловского дайвинг клуб подводного плавания «ДИВО» были выложены находки, сделанные в нынешнем году в Карелии, во время экспедиций в Ладожском озере, возле Валаамского архипелага.

Так, во время исследования Монастырской бухты на Валааме было обнаружено ранее неизвестное парусное судно. Лежащее на небольшой глубине, оно хорошо сохранилось. После погружений стало понятно, что судно перевозило строительный груз — кирпичи. Именно они смогли дать ответ, когда корабль затонул.

На Валааме существовало собственное кирпичное производство. Кирпичи маркировались по сотням и тысячам, причем на каждом тысячном кирпиче ставился год выпуска. Таким образом, судно перевозило кирпичи, изготовленные в 1859 году — одни из первых на производстве.

Кроме того, возле острова Святой были найдены якорь и остатки керамики  XIV–XV. Эти находки могут косвенно свидетельствовать о том, что именно с острова Святой началось заселение монахами всего Валаамского архипелага.

Примечательны и другие находки дайверов — например,  баржа в малой Никоновской бухте. Как говорят сами участники клуба, экспедиционная работа на архипелаге Валаам будет продолжена.

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