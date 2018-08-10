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Новости. Общество
14:05, 10 Августа 2018

В Карелии нашлись пропавшие белорусы-байдарочники

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Трое туристов-байдарочников из Беларуси, пропавшие в Карелии, нашлись.

Как пишет udf.by, об этом сообщила в о Twitter дочь одного из них Анастасия.

"Всё в порядке! Пропавшие в Карелии нашлись! Спасибо всем большое за отзывчивость!" - написала она.

Ранее девушка бросила клич в социальных сетях с просьбой к пользователям сообщить ей, если у них имеется какая-либо информация о троих пропавших мужчинах. Они 22 июля отправились на машине Volkswagen Sharan светло-серого цвета из Минска в Республику Карелия в поход с байдарками.

По ее словам, мужчины купили российскую сим-карту, с которой отправляли SMS родным. Последнее сообщение от отца Анастасия получила 25 июля. После этого на связь он не выходил.

"Прибыть должны были на реку Северная Шуя. Точное месторасположение, а также номер машины неизвестны. Также неизвестно в каком районе машина была оставлена. 30 июля попробовали написать им смс, доставлена она не была", — пояснила она.

По словам Анастасии, отец и его друзья планировали вернуться в Минск 4 августа. После сообщений о пропаже, размещенных в прессе, мужчины вышли на связь в пятницу 10 августа.

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