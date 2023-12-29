В Карелии наступила «глубокая зима»

По фенологическому календарю в нашем крае наступил срок глубокой зимы.

Этот этап фенологической зимы длится в среднем с 1 января до 14 февраля, сообщили в заповеднике «Кивач».



«В этот период в природе происходит следующее: две первых декады января — время самых морозных зимних дней; в начале третьей декады января полностью прекращаются сильно-морозные дни», — говорится в сообщении.



Кроме того, в начале февраля понемногу начинает таять снег. Напомним, ранее мы сообщали о том, какого числа в республике прекратятся сильные морозы.