В Карелии назначен новый и.о. руководителя Следкома

Сегодня, 5 августа, новый и. о. руководителя будет представлен коллективу карельского следственного управления. Назначение подтвердили в Следкоме Новгородской области, отметив, что Степанов уже выехал в Петрозаводск. Предыдущий руководитель карельского Следкома Евгений Швец был освобожден от должности 31 июля, он попрощался с коллективом 4 августа.

Андрей Степанов родился в 1981 году в Великом Новгороде. С 2003 года работал в прокуратуре, а с 2007 года — в Следственном комитете. В 2022 году он стал заместителем руководителя новгородского Следкома.

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