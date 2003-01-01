В Карелии назначен новый и.о. руководителя Следкома

Карельский Следком возглавит полковник из Новгородской области.
Как сообщает издание «Фактор», временно исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Карелии назначен полковник юстиции Андрей Степанов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Следкома Новгородской области.
Андрей Степанов родился в 1981 году в Великом Новгороде. С 2003 года работал в прокуратуре, а с 2007 года — в Следственном комитете. В 2022 году он стал заместителем руководителя новгородского Следкома.
Сегодня, 5 августа, новый и. о. руководителя будет представлен коллективу карельского следственного управления. Назначение подтвердили в Следкоме Новгородской области, отметив, что Степанов уже выехал в Петрозаводск. Предыдущий руководитель карельского Следкома Евгений Швец был освобожден от должности 31 июля, он попрощался с коллективом 4 августа.