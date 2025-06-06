В Карелии назначен новый министр образования и спорта

Министерство образования и спорта Карелии возглавила Наталья Кармазина.

Она приступает к своим обязанностям сегодня, 3 июля. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Сегодня — очень волнительный для меня момент. Вступая в должность Министра образования и спорта Карелии, осознаю масштаб возложенных на меня задач и ожиданий. Это ответственно и почетно! Быть министром — значит слушать и слышать каждого: учителей, родителей, тренеров, учеников. Применяя инновации, обещаю сохранять традиции карельского образования и спорта. Это возможно лишь в тесном сотрудничестве со всеми участниками нашей большой и интересной системы, – написала Наталья Кармазина на своей странице в соцсети.

У Кармазиной два высших образования — историческое и юридическое, кроме того, у нее есть ученая степень кандидата педагогических наук. С 2023 года она была первым заместителем министра образования Карелии. Ранее возглавляла Центр развития образования, Петрозаводский медицинский колледж, занимала должность заместителя мэра Петрозаводска.

За время работы в образовательной сфере Кармазина участвовала в реализации национальных проектов. Благодаря этому в Карелии построили 5 новых школ и 16 детских садов. Также она курировала участие республики в федеральном проекте «Профессионалитет» по модернизации системы подготовки кадров.

Напомним, с 2019 года по март 2025 года министром образования и спорта республики был Роман Голубев. 12 марта он был назначен заместителем главы Карелии по внутренней политике.