В Карелии назначен прокурор за соблюдением законов в колониях

О кадровых изменениях в карельской прокуратуре рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Александр Кытьков освобожден от должности прокурора Сегежского района и назначен на должность Карельского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.