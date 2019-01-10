Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:58, 10 Января 2019
фото: сайт Арбитражного суда Карелии

В Карелии назначили нового председателя Арбитражного суда

Загрузка...

Председателем Арбитражного суда Карелии назначена Татьяна Кезик, ранее исполнявшая обязанности руководителя ведомства.

Указ о назначении накануне Нового года подписал президент РФ Владимир Путин.

Кезик назначена председателем Арбитражного суда Карелии на 6-летний срок.

Ранее она исполняла обязанности руководителя суда, а до этого была заместителем председателя.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

Аналитика

09.01.2019 15:08
Тема недели
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 9
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Хроника ушедшего времени: Главные события 2018-го 3
29.12.2018 17:12
Независимость судей остается невостребованной 10
29.12.2018 17:11
Вся аналитика

Чтиво

09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

2018 год и его события в картинках
30.12.2018 17:34
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»