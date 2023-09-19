В Карелии назначили нового руководителя ЗАГСа

Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

В Карелии назначили нового начальника управления ЗАГС, рассказали в пресс-службе правительства республики 20 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Новым начальником управления записи актов гражданского состояния Карелии назначили Татьяну Тимофееву, которая ранее работала в должности руководителя Государственного юридического бюро республики и была отмечена наградами регионального правительства и Министерства юстиции России.

Как отметили в источнике, Татьяна Тимофеева — юрист со стажем работы более 18 лет — стояла у истоков формирования системы бесплатной юридической помощи в республике и работала в государственном юридическом бюро с 2006 года.