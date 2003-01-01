В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

Основной причиной отказа в переводе земельного участка в другую категорию является его несоответствие утвержденным документам территориального планирования.
Чтобы минимизировать риски, Минимущество Карелии рекомендует гражданам и бизнесу заранее сверять свои планы с Генеральными планами поселений перед подачей ходатайства.
— Основной причиной, препятствующей принятию положительного решения… является установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель утвержденным документам территориального планирования, — подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.
Например, для перевода участка под сельхозугодья в Генеральном плане поселения должна быть прямо указана соответствующая функциональная зона. Если такой зоны нет, необходимо сначала обратиться в органы местного самоуправления с инициативой о внесении изменений в документы планировки, сообщает Минимущества Карелии.
Власти Карелии активно работают над вовлечением земель в оборот. С начала 2024 года правительство республики уже перевело в категорию земель сельскохозяйственного назначения 288 гектаров, приняв 130 положительных решений.
Справка (контакты):
Получить консультацию по вопросам перевода земель можно по телефону Минимущества Карелии: 8 (8142) 55-92-94 (доб. 145).
