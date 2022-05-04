В Карелии назвали имя 13-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего

Глава Карелии рассказал о гибели на Донбассе сержанта Виталия Тишкевича из поселка Поросозеро Суоярвского района.

Еще один военнослужащий из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине.

«Виталий Тишкевич, сержант контрактной службы. Наш земляк из поселка Поросозеро. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе. Виталий был механиком-водителем, служил в медицинском взводе, в отделении сбора и эвакуации раненых», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родным и близким Виталия.

«Мы не забудем его подвиг», — пишет Парфенчиков.

Согласно официальным данным, на Украине в настоящее время погибли 13 бойцов из Карелии. Это Виталий Тишкевич, Петр Наумов, Кирилл Власов, Александр Пришивалко, Роман Грудов, Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов, Андрей Гришин, Дмитрий Ижековский и Тимофей Петухов.