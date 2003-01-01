В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

В республике официально завершен пожароопасный сезон.
1 октября в Карелии официально завершен пожароопасный сезон. Итоги его подвела глава Минприроды Янина Свидская. По ее словам, всего в этом году было зарегистрировано 202 лесных пожара на площади 4753 га. Пик горимости лесов пришелся на период с 26 июля по 11 августа в связи с аномальными погодными условиями (сухая жаркая погода и сухие грозы). За это время произошло 76% от общего количества пожаров, мы вводили режим ЧС в лесах республики.
Во время ЧС помимо специалистов Центра охраны лесов и лесничеств большую помощь в борьбе с лесными пожарами оказали арендаторы лесных участков ПАО «Сегежа групп», ЗАО «НордИнтерХауз», ООО «Соломенский лесозавод», ЗАО «Шуялес», ООО «Костомукшская строительная компания», АО «Запкареллес», ООО «Ладога-лес», а также силы МЧС, Пограничного управления. Привлекали на помощь и специалистов из других регионов — 24 профессионала Федеральной Авиалесоохраны и 49 десантников Тюменской авиабазы помогли нам стабилизировать обстановку и справиться с труднодоступными возгораниями. Участие в тушении лесных пожаров в республике принимали и добровольцы.
Значительную помощь при обнаружении пожаров оказали воздушные суда. Около 75% всех пожаров было обнаружено именно с помощью авиации. Также в этом году свою пользу успешно доказали беспилотники, закупленные по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В пик сезона лесничества и Центр охраны лесов использовали их для того, чтобы оперативно найти возгорание и оценить его площадь и развитие.
— Пожалуй, самое важное — в результате всех предпринятых мер обстановку с лесными пожарами удалось оперативно стабилизировать и ни один пожар не ушел в категорию неуправляемых, не допущено ни одного случая перехода огня на населенные пункты и объекты экономики, — подытожила министр.
Ранее мы рассказывали, что в Карелии снова разрешили разводить костры в лесу.