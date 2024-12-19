В Карелии назвали лучшего волонтера 2024 года

Юлия Емельянова признана лучшим волонтером 2024 года в Карелии.

В Петрозаводске прошла торжественная церемония вручения молодежной премии «Птица», где были отмечены самые активные и талантливые представители молодежи республики, сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства РК.

Уточняется, что премия «Птица» вручается в 11 различных номинациях, среди которых «Патриот года», «Творческая личность года» и другие. В этом году звание лучшего волонтера получила 16-летняя Юлия Емельянова, младшая дочь Инспектора Гостехнадзора по Петрозаводскому городскому округу Владимира Емельянова.

«Она активный участник различных спортивных и культурных мероприятий города и республики от волонтерского движения „Корпус волонтеров“», ━ подчеркнули в министерстве. Примечательно, что в своей Ломоносовской гимназии девушка занимает должность Министра по волонтерской деятельности.