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В Карелии назвали лучших спортсменов года

Новости. Спорт
18:20, 16 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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В Минобразования и спорта республики подвели итоги спортивного года.

На Республиканском спортивном вечере чествовали карельских тренеров, спортсменов, ветеранов и организаторов физической культуры и спорта, вручали федеральные и республиканские награды. Об этом сообщил министр образования и спорта Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Так, лауреатами конкурсов «Лучший спортсмен Республики Карелия 2022 года» стали Владислав Ларин, Заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, чемпион России, Виталий Иванов, мастер спорта России по лыжному двоеборью, чемпион России, Виктор Калюжин, мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, чемпион России, Виктория Вовк, мастер спорта России по всестилевому каратэ, чемпионка России, Рашад Мурадов, мастер спорта России международного класса по самбо, чемпион России и Наталья Дьячкова, мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, чемпионка России.

«Лучшими спортсменами Республики Карелия 2022 года молодежного возраста» признаны Ольга Жолудева, мастер спорта России по лыжным гонкам, победитель Первенства России, Ольга Аристова, мастер спорта России по лыжному двоеборью, победитель первенства России, Анна Корякова, серебряный призер первенства России по лыжным гонкам, Сергей Зубов, победитель и призер первенства России по спортивному ориентированию, Григорий Романенко, победитель первенства России по всестилевому каратэ, Тимофей Петров, победитель первенства России по киокусинкай.

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