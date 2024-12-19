В Карелии назвали лучших тренеров 2024 года

Спортивное сообщество Карелии подвело итоги 2024 года.

На торжественном Республиканском Итоговом спортивном вечере были подведены итоги 2024 года и названы лучшие тренеры Карелии, сообщили в Центре спортивной подготовки. Эти специалисты своим трудом и профессионализмом вырастили спортсменов, которые достойно представили республику на всероссийской и международной арене.

В число лучших тренеров 2024 года вошли:

— Агалакова Наталья Николаевна, за подготовку Горового Никиты (спорт глухих, лыжные гонки);

— Баженова Елена Леонидовна, за подготовку сборной команды Республики Карелия по биатлону;

— Василенок Сергей Чеславович, Заслуженный тренер Республики Карелия, за подготовку Фофановой Софии (легкая атлетика);

— Велиев Натиг Насир оглы, Заслуженный тренер Республики Карелия, за подготовку Митрофановой Анастасии (ушу);

— Гвалия Вахтанг Георгиевич, за подготовку Красилова Анатолия (нарды);

— Смирнов Александр Борисович, за подготовку Лукина Андрея (легкая атлетика);

— Соловьев Валерий Васильевич, за подготовку Екатерины Лянгиной (биатлон);

— Миронова Ирина Анатольевна, за подготовку Коряковой Анны (лыжные гонки);

— Петров Сергей Николаевич, Заслуженный тренер России, за подготовку Ларина Владислава (тхэквондо);

— Сазонова Виктория Борисовна, за подготовку Мишкевича Станислава (всестилевое каратэ);

— Севастьянов Михаил Юрьевич, Заслуженный тренер Республики Карелия, за подготовку Васильева Данилы (спорт лиц с ПОДА);

— Смирнова Юлия Сергеевна, за подготовку Дедовца Максима (ушу);

— Столбовой Максим Витальевич, за подготовку Романенко Григория (всестилевое каратэ).