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В Карелии назвали причину переноса Всероссийских проверочных работ в школах

Новости. Общество
15:47, 22 Марта 2022
фото: © Александр Ратников, ИА PrimaMedia

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В Минобразования Карелии заявили, что нехватка бумаги не является причиной переноса Всероссийских проверочных работ в школах республики.

Как пишет министр образования и спорта Роман Голубев на своей странице в соцсети, сейчас поступает много вопросов о возможном переносе или даже отмене Всероссийских проверочных работ (ВПР) в Карелии из-за нехватки бумаги.

«Это неверная информация, — пишет министр. — Как нам сообщил Рособрнадзор, в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение ВПР во всех школах России в 2022 году переносится с весеннего на осенний период»

Глава Минобразования и спорта отметил, что если у родителей вас есть вопросы, касающиеся проведения ВПР в республике, то вы можете позвонить нашему специалисту по телефону 8 (8142) 717-321.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» позвонила петрозаводчанка, которая сообщила, что в минувшую субботу, 19 марта, ее ребенок пришел из школы и сообщил, что в учебном заведении всех уведомили об отмене ВПР (всероссийских проверочных работ) из-за проблем с бумагой.

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