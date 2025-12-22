В Карелии названы Человек и лауреаты 2025 года

22 декабря в зале Благородного собрания Национального музея состоялась ежегодная торжественная церемония награждения Человека и лауреатов 2025 года Республики Карелия.
Человеком 2025 года стала Юлия Рудакова, инструктор по тактической медицине, руководитель направления тактической медицины Карельской региональной общественной организации «Патриотическое движение «Карельский фронт». Три раза в неделю на безвозмездной основе она обучает контрактников, отправляющихся на СВО, навыкам спасения в случае ранения. Высокую общественную награду ей вручил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Также руководитель региона вручил дипломы 20 лауреатам года. Среди них — Роман Лобачев — генеральный директор литейного завода «Петрозаводскмаш»: за запуск новой производственной линии и значительный вклад в развитие промышленности Карелии.
За большой личный вклад в модернизацию животноводческих объектов, внедрение новых технологических решений в сфере молочного животноводства награжден Юрий Бурцев — генеральный директор племенного хозяйства «Ильинское», а также Наталья Светлова, оператор машинного доения акционерного общества «Племсовхоз «Мегрега»: за высокий уровень профмастерства и 2-е место во Всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров. Лауреатом года стал Евгений Сысолятин — генеральный директор акционерного общества «Племсовхоз «Мегрега».
За значительный личный вклад в восстановление объектов инфраструктуры Васильевского района Запорожской области в числе лауреатов 2025 года — Игорь Трифонов — начальник службы по восстановлению объектов инфраструктуры «КарелКоммунЭнерго». За значительный личный вклад во внедрение инновационных тифлоинформационных технологий и организацию специализированных курсов для людей с ограниченными возможностями зрения, в том числе ветеранов СВО, утративших зрение, награжден Олег Черепанов — библиотекарь Национальной библиотеки и учредитель общества «Гармония».
За высокое профмастерство и достойное представление Карелии на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Машинист экскаватора» награжден Александр Васильев — машинист экскаватора Прионежской горной компании, а также Илья Рюппиев — мастер производственного обучения машиностроительного завода «Петрозаводскмаш»: за высокий уровень профмастерства, повышение престижа профессии сварщика и победу во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».
Все награжденные отметили, что их высокие награды — это заслуга коллективов, где они трудятся, а также поддержка семей и близких.