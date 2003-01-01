В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

В республике подвели итоги первого конкурса для специалистов в сфере культуры, которые готовы работать в небольших населенных пунктах.
В Минкульте Карелии назвали имена победителей, которые получат выплаты.
Программа предусматривает выплату 1 миллиона рублей каждому победителю. Из девяти заявок комиссия отобрала трех победительниц: Александру Прокофьеву, Диану Амирову и Ксению Чукавину. Все они будут работать в сельских учреждениях культуры или в малых городах с населением до 50 тысяч человек.
До 1 сентября победители должны будут заключить трудовой договор с организацией культуры на срок не менее пяти лет.