В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

До 1 сентября победители должны будут заключить трудовой договор с организацией культуры на срок не менее пяти лет.

Программа предусматривает выплату 1 миллиона рублей каждому победителю. Из девяти заявок комиссия отобрала трех победительниц: Александру Прокофьеву, Диану Амирову и Ксению Чукавину. Все они будут работать в сельских учреждениях культуры или в малых городах с населением до 50 тысяч человек.

В республике подвели итоги первого конкурса для специалистов в сфере культуры, которые готовы работать в небольших населенных пунктах.

Добровольцы и спасатели из разных городов подключились к поискам пропавшего в Карелии подростка

«Очень здорово погуляли»: пропавшие в Карелии мать с сыном рассказали, как провели 6 дней в лесу

Карелия почти на 40% нарастила поставки своей лесопродукции на российский рынок

В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

Действующие участники СВО из Карелии рассказали, чем будут заниматься на гражданке

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

«Мой папа – медведь»: о том, как влезть в чужую шкуру и наладить взаимоотношения

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.