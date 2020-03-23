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В Карелии не боящийся коронавируса пожилой депутат предложил молодежи пробежать с ними стометровку

Новости. Общество
16:53, 24 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Депутат Законодательного собрания Валерий Шоттуев считает, что людям после 65-ти лет новая коронавирусная инфекция угрожает так же, как и молодым.

Вопрос организации помощи пожилым людям при пандемии коронавируса в регионе обсудили сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике. Поскольку люди старше 65-ти находятся в группе риска, карантин в социальных учреждениях был объявлен в Карелии раньше, чем в медицинских организациях. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, чем вызвал недовольство депутата Валерия Шоттуева.

"Нам не надо до абсурда превращать. А то договоримся до украинцев, которые сказали, что тем, кому сегодня более 65-ти лет, это ходячие трупы. Мне больше 65-ти. Давайте, кто из молодежи быстрее стометровку со мной пробежит? Я к чему? Разные должны быть подходы и не надо такого огульного. Понятно, может, после 65-ти в группе риска. Но молодые еще хуже. Наркотики употребляют, всякую заразу", - отметил карельский парламентарий.

Ранее Шоттуев заявил, что ему не понравилось, когда пришли на заседание Законодательного собрания Карелии со средствами гигиены.

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Комментарии

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Николай
2020-03-24 16:58:17
Мы все помним его голосования по насущным, народным вопросам. Пусть маски шьет для народа.
zanoza
2020-03-24 16:57:25
Снова этот депутат со своими завиральными идеями! Коронавируса он не боится, а туалетной бумаги испугался :)
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