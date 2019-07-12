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Новости. Общество
13:23, 12 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

В Карелии не будут строить психдиспансер, сообщили в правительстве

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Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что планы по строительству психдиспансера в Суоярви не будут реализованы в ближайшее время.

Дмитрий Родионов представил в парламенте Карелии информацию правительства о ходе реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В том числе вице-премьер назвал объекты, строительство которых не сотоится. В их числе - медучреждение в Суоярви.

"От каких объектов мы будем отказываться – сегодня идет дискуссия. Не то что отказываться... Мы будем планировать перенести на последующий период. Это, безусловно, те объекты, по которым сегодня срок изготовления ПСД откладывался на конец этого года. Как я уже сказал, это объект психоневрологический интернат", – сказал Родионов.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-07-12 13:28:07
С психами не всё так просто. Определяющим имеет значение, кто первым халат надел, врач или больной? :)
Беня
2019-07-12 15:55:37
кир, все психи врачам так и говорят. Мол, вы сумасшедшие, а я рафинированная адекватность :)
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