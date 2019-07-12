В Карелии не будут строить психдиспансер, сообщили в правительстве

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что планы по строительству психдиспансера в Суоярви не будут реализованы в ближайшее время.

Дмитрий Родионов представил в парламенте Карелии информацию правительства о ходе реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В том числе вице-премьер назвал объекты, строительство которых не сотоится. В их числе - медучреждение в Суоярви.

"От каких объектов мы будем отказываться – сегодня идет дискуссия. Не то что отказываться... Мы будем планировать перенести на последующий период. Это, безусловно, те объекты, по которым сегодня срок изготовления ПСД откладывался на конец этого года. Как я уже сказал, это объект психоневрологический интернат", – сказал Родионов.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".