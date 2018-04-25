В Карелии не позволят больше ремонтировать аварийные дома

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Парламент Карелии принял в окончательном чтении поправки к закону о капремонте жилых домов, которые позволят не допустить проведение ремонта в аварийных зданиях, подлежащих расселению.
Поправки были подготовлены по инициативе городского совета Петрозаводска.
Как пояснили в пресс-службе Петросовета, действующий порядок обследования жилых домов не предусматривает оценку состояния стен и несущих конструкций.
Такой подход приводил к ошибкам в оценке фактического износа жилых домов. В итоге, капитальный ремонт проводился в зданиях, которые необходимо было признавать аварийными и включать в программу расселения.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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