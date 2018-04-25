В Карелии не позволят больше ремонтировать аварийные дома

Парламент Карелии принял в окончательном чтении поправки к закону о капремонте жилых домов, которые позволят не допустить проведение ремонта в аварийных зданиях, подлежащих расселению.

Поправки были подготовлены по инициативе городского совета Петрозаводска.

Как пояснили в пресс-службе Петросовета, действующий порядок обследования жилых домов не предусматривает оценку состояния стен и несущих конструкций.

Такой подход приводил к ошибкам в оценке фактического износа жилых домов. В итоге, капитальный ремонт проводился в зданиях, которые необходимо было признавать аварийными и включать в программу расселения.

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