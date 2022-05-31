В Карелии не снижается суточная заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 68 жителей республики.

На 6 июня в Карелии зарегистрирован 136141 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17925 детей. За прошедшие сутки выявлены 68 инфицированных (7 — дети), из них непривитых — 42 (61,7%). Накануне за сутки выявлены 70 инфицированных, зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 220 пациентов, в состоянии средней тяжести — 186 человек, в тяжёлом — 33 (из них непривитых — 33).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 133672 человека, за последние сутки — 78.

За сутки не зарегистрировано смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1512 человек.

Ранее сообщалось, отмена масочного режима в Карелии привела к росту инфицированных COVID-19.