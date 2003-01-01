В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

В Следкоме назвали причину отказа в возбуждении дела.

Следственный комитет Карелии принял решение не возбуждать уголовное дело по факту гибели трех туристов из Волгограда во время сплава на байдарках по Белому морю. Об этом сообщили в СК волгоградскому изданию Блокнот после завершения доследственной проверки.

Напомним, трагедия произошла в июле 2025 года. Группа из семи человек самостоятельно организовала водный поход от островов Кузова в Карелии до Соловецкого острова в Архангельской области. Туристы не регистрировались в МЧС, проигнорировали штормовое предупреждение и использовали неподходящие для морского плавания байдарки. Не все участники были в спасательных жилетах.

Погибли 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев. Их тела были обнаружены в период с 23 июля по 6 августа. На телефоне одной из погибших сохранилась видеозапись, сделанная за 40 минут до выхода в море, где слышна фраза: «Морюшко разволновалось». Несмотря на это, группа продолжила плавание.

Следствие пришло к выводу, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности самими туристами. Оснований для привлечения к ответственности других лиц не найдено.