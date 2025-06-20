В Карелии не стало художественного руководителя известного ансамбля

Заслуженный работник культуры и руководитель ансамбля «Катюша» ушла из жизни.

Как рассказали в паблике «Городской дом культуры ПТЗ», вчера, 2 июля, ушла из жизни Любовь Тренина. Она была заслуженным работником культуры Карелии и художественным руководителем народного ансамбля русской песни «Катюша».

«Очень печальное известие. Сегодня не стало нашей дорогой Любочки Трениной! Самой любимой, талантливой, по-настоящему родной. Любовь Александровна, главная „Катюша“ — милая, улыбчивая, приветливая, солнечная. Как же так? Более 20-ти лет многие из нас проработали рядом с ней, а ансамбль русской песни „Катюша“ существует уже 34 года. Как много за это время пройдено — гастроли, концерты, победы в творческих конкурсах! Как Любочка вела за собой, как всех сдружила! Этот коллектив был для нее настоящей семьей! И вот семья осиротела… и мы тоже! Больно, невозможно поверить, все произошло так быстро и неожиданно. Скорбим все вместе. Слезы на сердце… Светлая память доброму человеку! Наши соболезнования родственникам. О дате прощания оповестим позже», — написали на странице городского дома культуры.