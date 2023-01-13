В Карелии недостаточно серьезно проверили полсотни туш убитых кабанов

Охотничье хозяйство с нарушением закона провело экспертизу на наличие опасного заболевания, сообщили в Россельхознадзоре республики.

В декабре 2022 года в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от ветеринарной службы Карелия поступила информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 56 туш кабанов. Животные были добыты на охоте, а экспертизу провел ветеринарный врач охотничьего хозяйства.

При этом по ветеринарным правилам обязательную экспертизу с проведением трихинеллоскопии имеют право проводить только уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему госветслужбы. Ветеринарный врач частного предприятия таким уполномоченным лицом не является.

Россельхознадзор направил предприятию и врачу предостережения о недопустимости нарушения закона.

Трихиннелез относится к числу наиболее опасных паразитарных заболеваний, а личинки паразита в мышцах животных можно увидеть только под микроскопом при исследовании в ветлабораториях продуктов забоя.

Кроме того, в Управлении отметили сложную ситуацию по заболеванию африканской чумой свиней, которой болеют в том числе дикие кабаны.