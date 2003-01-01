В Карелии несмотря на отсутствие лесных пожаров сохранен противопожарный режим

В Минприроды намерены выяснить причины случившихся этим летом пожаров.

О сохранении противопожарного режима и запрета на разведение костров сообщила глава Минприроды Янина Свидская.

Кроме того, министр сообщила, что поставила задачу коллегам из лесничеств во взаимодействии с МЧС по Республике Карелия обследовать места возгораний, чтобы выявить точные причины случившихся лесных пожаров в Карелии — их всего было 194. На 18 августа лесных пожаров в Карелии нет.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.